"Гуменюк всё...": известная спикер ВСУ сделала громкое заявление

В соцсети уже появилась интересная информация, связанная с заявление спикера

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, регулярно информирующая население об атаках врага и их планах, сообщила об увольнении с должности. В то же время в ее соцсетях появилась интересная деталь.

Об уходе с прежнего места работы Гуменюк написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 декабря. Она подчеркнула, что впереди будет много интересного.

"Когда впереди много интересного… А кто-то там ванговал, что Гуменюк ФСЬО… правда в том, что Гуменюк действительно фсьо ПО СИЛАМ", — говорится в посте.

При этом, на странице Гуменюк в профиле уже появилась информация о ее новом месте работы. Указано, что она теперь будет занимать должность в пресс-службе Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Отметим, что Наталья Гуменюк была назначена начальницей координационного пресс-центра Сил обороны юга весной 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что внезапное увольнение главы Сил специальных операций Виктора Хоренко стало обрастать скандальными подробностями.