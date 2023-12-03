Война в Украине может закончится быстрее: Столтенберг назвал условие

Линия фронта за последнее время не меняется, но Украина одержала ряд других побед

Война в Украине может закончиться быстрее, если союзники увеличат объемы помощи. Для этого партнерам необходимо поддерживать высокий темп производства.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ARD. Он отметил, что всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте, а войны — вещь непредсказуемая.

"Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться", — сказал он.

Столтенберг считает, что важно продемонстрировать Путину, что он не сможет "переждать" Запад в войне на истощение.

"Нужно четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы опасно. Не допустить этой победы – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина достигла своего", — сказал генсек.

При этом ведущий отметил, что Столтенберг уже два года говорит об этом, но Евросоюзу, например, не удается вовремя выполнить собственное обещание об 1 млн боеприпасов, а надежды от контрнаступления оказались преувеличенными. В ответ Столтенберг ответил:

"Согласен: последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести россиянам большой вред глубоко за линией фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все значительные победы, хотя линию фронта им и не удалось подвинуть", — сказал глава альянса и добавил "Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, где побеждает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства – дело особого веса".

Напомним, что "Телеграф" следил за ходом событий в Брюсселе, где проходила первая министерская встреча Совета Украина-НАТО. Узнать, что ответил Столтенберг на вопрос нашего корреспондента по поводу третьей мировой, вы можете перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО заявили, что F-16 изменят ситуацию на поле боя, но есть и "но".