Ночной удар по Украине: "шахеды" добрались до Закарпатья, где слышали взрывы (обновлено)

Активно работали силы ПВО

В ночь на понедельник, 4 декабря, россияне атаковали Украину "шахедами". Дроны фиксировались над юго-восточной частью Украины, а часть из них враг направил на западную часть нашей страны — в Хмельницкой области были слышны взрывы, работала ПВО.

"Внимание! "Шахеды" на границе Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей двигаются на запад!", — проинформировали в 1:33 Воздушные силы Украины. После 2 часов ночи тревогу дали в Тернопольской области, вскоре она распространилась на Волынскую и Львовскую области.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

UPD. "В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал 23 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда – оккупированный Крым и управляемой авиационной ракетой – с воздушного пространства оккупированной Херсонщины … В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59", — сообщили в воздушных силах Украины.

Противовоздушная оборона работала в не менее девяти областях Украины. К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Как писали мониторинги, тревога была связана с беспилотником, который "бродил на границе Ровенщины и Волыни". По информации Telegram-канала "Николаевский Ванек" в 2:36 "шахед" из Ровенской области перелетел во Львовскую.

"Внимание! "Шахеды" в направлении Львова!" – предупредили в 2:48 Воздушные Силы. Сразу после трех часов ночи мониторинги написали, что вражеские БПЛА держат курс на Дунаевку Хмельницкой области. В 3:11 воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области.

"Внимание! Ивано-Франковская область – угроза применения ударных БпЛА!" – проинформировали Воздушные Силы. В 3:34 воздушную тревогу объявили и в Закарпатье. В 4:52 дали отбой угрозы для всех областей.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 3 декабря, россияне нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Херсоне. В результате обстрела погибли два человека и еще семеро пострадали.