В ISW объяснили, зачем путин приказал увеличить армию в россии

Российская армия понесла в Украине более 300 тысяч потерь в личном составе

Приказ российского диктатора владимира путина об увеличении армии, изданный 1 декабря, скорее всего, является формальным признанием численности вооруженных сил россии на текущий момент с учетом потерь в Украине. Вероятно, он не предполагает дальнейшего увеличения количества военных.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 3 декабря. Аналитики считают, что дополнительные 170 тысяч единиц личного состава непосредственно военных, добавленных указом путина, являются формальным признанием того, что в период между 25 августа 2022 года и 1 декабря 2023 года армия рф выросла именно на эту цифру.

Также аналитики напомнили вранье алкоголика Дмитрия Медведева, который 9 ноября заявил, что с 1 января 2023 года российские террористы навербовали 410 тысяч голов на контракт в российскую армию, а уже 1 декабря заявил о 452 тысячах голов. При этом еще в сентябре 2022 года был издан приказ о "частичной мобилизации", которым предполагалось набрать 300 тысяч единиц личного состава для российской армии.

В то же время генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил 29 ноября, что россия уже потеряла на фронте убитыми и ранеными более 300 тысяч единиц личного состава, по данным украинского Генерального штаба потери оккупантов еще выше. Поэтому указ путина может отражать чистый прирост поголовья российских солдат с учетом потерь, которые российские террористы уже понесли в Украине.

То есть, резюмируют аналитики, цифра в 2,209 млн единиц личного состава российской армии – это новая конечная численность войск россиян. И указ устанавливает именно ее, а не предписывает набрать новое "пушечное мясо" в российскую армию.

Напомним, что 1 декабря путин издал указ, в котором приказал существенно увеличить численность российской армии. Непосредственно военнослужащих там должно стать на 170 тысяч единиц больше – 1,32 млн. человек вместо 1,15.

Ранее "Телеграф" писал, что русские военные, не очень желающие идти на войну в Украине, все чаще самовольно покидают свои части и подразделения. Российские журналисты-расследователи выявили по меньшей мере 4121 судебное дело по самовольному уходу из воинской части.