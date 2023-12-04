"Их задача — продержаться 2024 год": военный рассказал, когда и почему россия может пойти в новое наступление в Украине

В москве уверены, что проигрыш в этой войне превратит "грозную империю" в страну-неудачника в глазах всего мира

Один из сценариев дипломатического завершения боевых действий, обсуждаемый на Западе, который подается украинцам под видом "корейского", на самом деле не имеет ничего общего со способом замораживания Корейской войны 1953 года, на деле выгоден только россии. Для Украины он крайне опасен. Идея состоит в прекращении огня на существующих линиях столкновения, заключении перемирия с врагом и быстром вступлении Украины в НАТО.

Как пояснил экс-заместитель командира взвода в 24-м батальоне ТРО "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу", воплощение этого плана превратит Украину в Чечню времен ее войн с россией. Конфликт не будет исчерпан, зато рф получит возможность провести работу над ошибками, чтобы вернуться и добить или покорить нас. В случае с Украиной кремль удовлетворит исключительно "окончательное решение украинского вопроса", который стал экзистенциальным для путина, подчеркнул он.

Ветеран добавляет, что в москве уверены: проигрыш в этой войне посеет смуту в российском обществе и превратит "грозную империю" в страну-неудачника в глазах всего мира. Учитывая, сколько преступлений совершили россияне в Украине, потеря власти для них будет означать потерю как минимум свободы, а скорее жизни.

"У них есть четкий план победы. Обеспечить ее они планируют после "второго пришествия" Дональда Трампа к власти в США. Сейчас задача россии — продержаться 2024-й год, удерживая позиции на оккупированных территориях и уничтожив как можно больше украинцев, ведь наступать на Харьков или Одессу сил у них нет. Кремль уверен, что в 2025-м, став президентом, Трамп прекратит поставки Украине оружия и экономической помощи. Подготовив за год мобилизационный ресурс и усилив работу ВПК, россияне вернутся к наступлению в Украине. Поэтому вариант с замораживанием войны может быть выгоден только рф", — резюмировал Евгений Дикий.

Детальнее о том, почему дипломатических путей завершения войны при путинском режиме просто не существует, читайте в статье "Телеграфа": Замораживание войны и вступление Украины в НАТО: реальность или мыльный пузырь

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