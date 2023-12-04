Информация о них пока не собрана из-за продолжающихся боевых действий

Украинские военные ликвидировали российских оккупантов, которые расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Степного на Авдеевском направлении. Также возбуждено уголовное дело по этому преступлению.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

"Да, этот факт зафиксирован соответствующими службами. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование соответствующее и затем эти материалы будут переданы в международные институты, занимающиеся военными преступлениями. И также могу подтвердить, что в ходе дальнейших боевых действий и группа российских оккупантов, совершившая это преступление, перестала существовать", — рассказал Штупун.

На уточняющий вопрос, что известно об этих оккупантов, спикер дал понять, что информация пока не собрана из-за продолжающихся боевых действий.

Напомним, 2 декабря в сети появилось видео, где россияне расстреляли безоружных украинских воинов. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН.

В свою очередь, Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. В воскресенье, 3 декабря, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что казнивших российских оккупантов ликвидировали.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне убили группу украинских воинов. Пленным защитникам связали руки.