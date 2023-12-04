В россии подтвердили гибель очередного топ-оккупанта: чем он известен

У россиян "тяжелая утрата"

В россии официально подтвердили гибель своего топ-военначальника на войне в Украине. Он был заместителем командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора Воронежской области. Речь идет о генерал-майоре владимире завадском.

По данным чиновника, до августа 2021 года оккупант командовал 4 гвардейской Кантемировской танковой дивизией. Также известно, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину российский генерал планировал и проводил оккупационные операции в Харьковской области. В сентябре 2022-го в СМИ появилась информация о том, что он сбежал из Изюма вместе с ранеными россиянами, испугавшись контрнаступления ВСУ.

"Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский", — рассказывает губернатор.

В своем посте глава Воронежской области не раскрывает подробностей гибели захватчика, однако, как ранее мы писали, в настоящий момент существует две версии того, как он погиб. Первая (её продвигают сами россияне) — завадский якобы подорвался на мине. Вторая — генерала мог "догнать" FPV-дрон.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина ликвидировала командующего Черноморским флотом России. Но впоследствии в россии это опровергли.