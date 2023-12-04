Мощнее только ядерка: аналитик рассказал о новой опасной модификации "Шахедов"

Средство террора стало еще смертоносней

российские оккупанты в очередной раз модернизировали свои иранские дроны Shahed. Теперь средство террора стало еще смертоносней

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что рф уже многократно пыталась улучшить эти дроны, например, за счет осколочных, поражающих элементов и т.д. Но теперь "Похоже, они пришли к заключению о полном изменении принципа действия БЧ, на термобарический".

Но, подчеркивает аналитик, тут важно отметить один момент. Shahed-131/136 применяется преимущественно по тыловой Украине и в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица.

"То есть, Shahed-131/136 это не оружие, а средство террора", — говорит он и добавляет "В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, не ядерного типа. При всех недостатках ТОС-1А "Солнцепёк" её реактивный снаряд МО.1.01.04М самое мощное в своей весовой категории средство поражения. То есть, россияне, целенаправленно устанавливают настолько опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы… Чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв".

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали еще одну угрозу для Украины во время российских воздушных атак.