Почему Украине нет смысла замораживать войну: аналитик назвал две причины

В обществе все чаще появляются тезисы о заморозке военного конфликта

Завершение войны между Украиной и Россией возможно путем заморозки конфликта и проведения мирных переговоров между странами. По крайней мере, такие тезисы все чаще появляются в медиапространстве.

Согласно одному из сценариев, стороны прекратят огонь и оставят за собой территории, которые контролировали до перемирия. Однако Украину такой вариант не устраивает, пишет "Телеграф" со ссылкой на аналитика Дмитрия Снегирева.

Когда в Украине закончится война

Выгодно ли Украине перемирие

Дмитрий Снегирев считает, что с точки зрения стратегии это бессмысленно. Такой сценарий может быть выгоден только врагу, который расширит свои территории.

"Сегодня россияне стягивают на линию боевого столкновения наиболее подготовленные, квалифицированные боеспособные в силовом и моральном смысле воинские части. Это бригады морской пехоты, спецназначения, дивизии воздушного десанта. В то же время оккупанты понимают, что они ограничены во времени для подготовки подразделений, которыми можно было бы заменить уже воюющих. Перерыв в боевых действиях позволит врагу увеличить количество и повысить боеспособность личного состава, а также освоить 11 трлн рублей, выделенных на переоснащение российского ВПК в 2024 году", ― уверен Снегирев.

Что касается Украины, то она теряет свои территории, а также рискует остаться без поддержки западных партнеров. То есть, пока рф будет наращивать свой потенциал, мы его напротив лишимся. Снегирев уверен, что Украине в таком случае останется лишь надеяться на гарантии безопасности от НАТО.

Насколько это устроит россию

Дмитрий Снегирев считает, что рф пожелает большего. Например, захватить всю территорию Донбасса, Запорожскую и Харьковскую область, Херсон и правобережье Херсонщины. Поэтому пока враг не спешит договариваться о переговорах. Они хотят в ближайшее время оккупировать всю территорию Донецкой области.

"Учитывая приведенные аргументы, становится понятно, что продвигать сценарии "завершения войны" путем замораживания боевых действий могут только сами россияне или их сторонники в Европе", ― сказал аналитик.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": Замораживание войны и вступление Украины в НАТО: реальность или мыльный пузырь

Ранее "Телеграф" публиковал инфографику, как Украина освобождала свои территории в 2022-2023 годах.