Бомба замедленного действия или поражение кремля: почему россия не хочет заморозить войну в Украине

Враг готов продолжать боевые действия

Один из сценариев прекращения войны между россией и Украиной состоит в заморозке конфликта, но такой вариант не устраивает ни одну из сторон. Это может быть признаком политического поражения кремля.

В первую очередь это связано с тем, что врагу придется остаться без территорий, которые уже были "включены" путиным в состав рф: часть Запорожской и Донецкой областей, Херсон. Но есть и другие причины, о которых военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал в интервью "Телеграфу".

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По словам эксперта, основной задачей оккупантов на данный момент является захват всей территории Донецкой области. Пока этого не случится, рф не выгодны "мирные переговоры" и кремль на них не согласится.

"Учитывая приведенные аргументы, становится понятно, что продвигать сценарии "завершения войны" путем замораживания боевых действий могут только сами россияне или их сторонники в Европе. В отличие от первой половины 2022-го года, нас уже никто не может списать со счетов. Украина была, есть и будет. Другой вопрос — в каких границах. В любом случае, опыт замороженного конфликта в других странах — Армении, Молдове, Грузии — показывает, что это бомба замедленного действия, которую россия закладывает на будущее. Если мы позволим им сделать это с Украиной, воевать будут и наши внуки", — сказал Дмитрий Снегирев.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": "Замораживание войны и вступление Украины в НАТО: реальность или мыльный пузырь".

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