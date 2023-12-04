Получили дефицитные ракеты и делаем новые "Богданы": Зеленский сообщил о важном успехе

Позитивные новости есть и насчет "зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 декабря, сообщил, что Украина получила от союзников немало оружия. В частности, речь идет о дефицитных ракетах для систем противовоздушной обороны, новых ЗРК и т.д.

Также глава государства отчитался об успешном наращивании отечественного производства. Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что дают результат и усилия по наращиванию собственного производства, ведь впервые Украина вышла на показатель шесть САУ "Богдана" в месяц, который будет расти и дальше. Самоходная гаубица способна наносить удары на расстоянии 40 км, а калибр пушки соответствует стандартам НАТО – 155 мм.

СОУ "Богдана"

Положительные новости и по "зерновому коридору", ведь показатели перевозки грузов превысили отметку в 7 млн тонн.

Ситуация на фронте

На фронте, по словам Зеленского, держат оборонные бои и активные действия.

"Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", — сказал президент.

Не обошел вниманием глава государства и Херсон, который в воскресенье, 3 декабря, обстреляли оккупанты, попав в многоэтажку и две больницы.

"Чрезвычайные службы, ОВА и МВА одолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город", — отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" пусть и достаточно новая разработка украинцев, однако она уже прочно зарекомендовала себя на фронте. В частности она хорошо показала себя в октябре.