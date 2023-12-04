Политические разборки подрывают единство государства и деморализуют общество — Юрий Гудыменко

Стране нужно работать над политическим единством

Политическая конкуренция и борьба за рейтинги деморализуют общество и угрожают будущему государства. Впервые за длительное время в Украине нет разногласий по поводу глобальных вопросов языка, вступления в НАТО, идентификации врага, но в который раз есть политическая борьба.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Виталием Портниковым на телеканале "Эспрессо".

"Конфликт политического и военного руководства становится похож на события 1917 года во время Освободительной борьбы. А потом все будут лезть в последний вагон, чтобы бежать из Киева. Общество не видит единства во власти, а только постоянные скандалы. Даже больше, нам говорят, что во время войны не должно быть политических процессов, выборов, митингов, протестов, впрочем, сама же нардепка Марьяна Безугла открывает окно политической гонки. Другое дело, это когда депутат ВРУ начинает публично мочить Главнокомандующего ВСУ и тем самым простилает красную дорожку, чтобы одни депутаты критиковали других, власть работала по оппозиции", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, прежде всего стране нужно работать над политическим единством. На фронте единство существует: военные не спорят за политику, ведь понимают, что это несет угрозы для государства.

"В эти трудные времена необходимо демонстрировать символами, даже популистическими силами, что единство присутствует не только на фронте, а повсюду. Сейчас этого не происходит, и это вопрос номер один. Вопрос деморализации общества выходит на первый план. Деморализованное общество начинает неадекватно реагировать на вызовы, которые могут привести к катастрофе Кто у нас враг, кто у нас друг — украинцы согласились между собой. Что нас разъединяет — это кадровые вопросы. Это дико — в условиях войны подрывать авторитет главнокомандующего Валерия Залужного. Наши дети, когда будут читать учебник истории, не будут воспринимать этот факт. Такое впечатление, что нам скучно, и мы не за что поссориться", — подчеркнул Юрий Гудыменко.