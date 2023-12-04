Удар окупантов по остановке в Херсоне: в сети распространяется видео прилета

Сила удара была немалой

Произошедший в воскресенье удар россиян по остановке общественного транспорта в Херсоне, 3 декабря, зафиксировали местные камеры наблюдения. Видео активно распространяется по сети.

В результате удара есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В видео отчетливо виден момент попадания в остановку, а также то, как после взрыва начали подниматься дым и пыль. Люди, напуганные внезапной атакой оккупантов по мирному населению, начали убегать подальше от места удара.

На видео также слышно, как плачут перепуганные дети. От попадания по остановке погибла пожилая женщина.

Что известно об ударе россиян по Херсону 3 декабря

Оккупанты обстреляли жилое здание, две больницы и попали в остановку общественного транспорта. В результате удара два человека погибли и еще семеро были травмированы. В Херсонской ОВА отмечали, что степень тяжести полученных ранений — легкая и средняя. Травмированные были доставлены в больницу.

Известно, что россияне нанесли удар с территории временно оккупированного левого берега Херсона. Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения военными рф законов и обычаев войны.

Ранее "Телеграф" писал, что на пятые сутки поисков в понедельник, 4 ноября, спасатели извлекли тело 8-летней девочки из-под завалов в Новогродовке, которую россияне обстреляли 29 ноября.