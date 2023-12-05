Россияне убивают дронами своих солдат: в ВСУ объяснили, зачем

Очень многие россияне отказываются идти на штурм, поскольку видят завалы из тел своих предшественников

В последние дни на фронте отмечено все больше случаев, когда российские террористы атакуют с дронов собственных солдат. Но это не так называемый "дружественный огонь" и не ошибки операторов – таким образом россияне пытаются помешать тем, кто хочет сдаться в украинский плен.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун в эфире Национального телемарафона. По его словам, за последние дни только в зоне ответственности "Таврии" в плен сдалось более 80 россиян.

Поскольку очень много желающих сдаться в плен, особенно во время штурма, россияне атакуют таких солдат с дронов. Они просто не дают им сдаваться в плен.

"Фиксировались даже случаи, когда российские дроны добивали своих раненых. Возможно, однажды это был какой-то военный, которого нельзя было сдавать в плен. Но такие факты были в течение месяца", – отметил он.

Спикер добавил, что среди пленных преимущественно те, кто находился в составе штурмовых подразделений. Кадровые войска россиян вперед не идут, в первых рядах штурмуют обычно либо недавно мобилизованные, либо переведенные из других направлений подразделения, еще слабо понимающие, куда они вообще попали.

По его словам, в последнее время среди россиян много случаев отказа идти на штурм, поскольку солдаты видят дороги и лесополосы, заваленные трупами уничтоженных военных россии. Российские оккупанты не используют технику из-за плохой погоды и больших потерь, а избрали тактику штурмов большими пехотными волнами, которые несут бешеные потери.

Ранее "Телеграф" писал, что русские военные, не очень желающие идти на войну в Украине, все чаще самовольно покидают свои части и подразделения. Российские журналисты-расследователи выявили по меньшей мере 4121 судебное дело по самовольному уходу из воинской части.

В "мясных штурмах", активно практикующих российские командиры, выживает минимум солдат, а многие новобранцы погибают в первые же недели на фронте – поэтому российские военные часто дезертируют из собственной армии.