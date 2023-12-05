Действовать надо до получения повестки: как попасть в конкретное подразделение ВСУ

Военкомат обічно не учитывает пожелания

Как минимум до 14 февраля 2024 года в Украине продолжено военное положение и режим всеобщей мобилизации. Ей подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признала их годными к военной службе, и которые не имеет права на отсрочку. Также попасть в армию можно по контракту, а чтобы оказаться в желаемом подразделении ВСУ, об этом надо позаботиться заранее.

"Надо искать себе место службы заранее. Об этом все говорят уже давно. Когда вы уже получили повестку и попали в военкомат, может быть поздно и с высокой вероятностью вы попадете туда, куда решит военкомат. Люди, которые попадают в военкомат с недефицитными военно-учетными специальностями, идут на переобучение на специальности, которые сейчас нужны стране", — пояснил "Украинской правде" офицер медицинской службы 112 отдельной бригады ТРО Александр Антонов.

Начальник юридической службы 32-й ОМБр Денис Томилин добавил, что если есть желание занять конкретную должность или попасть в определенное подразделение или род войск, не нужно ждать повестки. Потому что в этом случае высока вероятность, что пожелание не будет учтено.

Есть возможность служить по контракту, либо быть мобилизованным до демобилизации. Общая рекомендация для потенциальных военнослужащих — следить за страницами подразделений в социальных сетях, где появляется информация о вакансиях.

"Например, у нас есть страница на Facebook, где указан контактный телефон горячей линии. На него можно позвонить по телефону, оставить свои данные, которые передадут в отделение персонала. При наличии свободной должности и профессиональных знаний человека мы с удовольствием сконтактируем и обеспечим его местом в Вооруженных Силах Украины", – резюмировал Томилин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в двух областях Украины усилили мобилизацию. Работники ТЦК получили больше полномочий.