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Погиб "мобилизованный подросток-сирота": оккупанты запустили фейк, который сразу раскусили

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Российские журналисты использовали имя недавно погибшего защитника Украины
Российские журналисты использовали имя недавно погибшего защитника Украины. Фото telegraf.com.ua

Погибший действительно был военнослужащим, но совершеннолетним

Российские пропагандисты запустили очередной фейк. На этот раз они заявили якобы о гибели первого подростка, мобилизированного в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РоссСМИ пишут, что погибшему Владимиру Сачале было всего 17 лет и он служил в 103 бригаде ТРО. Начальник Службы по делам детей Львовской ОВ Владимир Лис подтвердил, что это фейк.

"В Единой информационно-аналитической системе "Дети", которая ведет учет по всей Украине, сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с фамилией Сачала нет вообще. База работает с 2006 года и даже, будь он 26-летним сиротой, то данные бы сохранились. Россияне пишут, что он "воспитанник детдома", ссылаясь на какого-то директора Чикеля ― я за все свои годы работы в службе о таком директоре не слышал", ― уверен Лис.

Пропагандисты пишут, что погибшего мобилизировали в 103 бригаду менее недели назад, а до того он якобы проходил военную подготовку в лагере "Гайдамацкая Сечь". Но и это неправда. В Украине есть только учебно-воспитательный центр с таким названием и там не готовят будущих военных.

Погибший на войне Владимир Сачала
Фейк, запущенный росспропагандой

На самом деле погибший Владимир Сачала родился 13 августа 1997 года в Яворовском районе. Там он получил базовое среднее образование, а после этого поступил в Художественное училища им. Й.Станька, которое находится в поселке Ивано-Франковское.

Владимир учился на столяра-станочника деревообрабатывающих станков. В училище о нем очень хорошо отзываются. Говорят, что он был спокойным и старательным. В 2017 году Сачала отслужил в армии, а потом вернулся к гражданской жизни, о чем сообщили в Яворовской городской раде. Вновь одеть пиксель он решил лишь в январе 2023 года. Он стал в ряды 24 бригады.

"Несмотря на молодой возраст, парень был отважен и готов давать отпор врагу. Служил в составе легендарной 24 бригады. Во время службы встретил свою будущую жену и создал с ней семью", ― говорится в сообщении местной рады.

Смертельные ранения Владимир Сачала получил 28 ноября, во время миноментного обстрела Дружба. Его похоронили на малой Родине 4 декабря.

Ранее "Телеграф" писал о гибели известного футболиста Виталия Зализняка. Он погиб, защищая Украину от врага.

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