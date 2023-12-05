Погиб "мобилизованный подросток-сирота": оккупанты запустили фейк, который сразу раскусили

Погибший действительно был военнослужащим, но совершеннолетним

Российские пропагандисты запустили очередной фейк. На этот раз они заявили якобы о гибели первого подростка, мобилизированного в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РоссСМИ пишут, что погибшему Владимиру Сачале было всего 17 лет и он служил в 103 бригаде ТРО. Начальник Службы по делам детей Львовской ОВ Владимир Лис подтвердил, что это фейк.

"В Единой информационно-аналитической системе "Дети", которая ведет учет по всей Украине, сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с фамилией Сачала нет вообще. База работает с 2006 года и даже, будь он 26-летним сиротой, то данные бы сохранились. Россияне пишут, что он "воспитанник детдома", ссылаясь на какого-то директора Чикеля ― я за все свои годы работы в службе о таком директоре не слышал", ― уверен Лис.

Пропагандисты пишут, что погибшего мобилизировали в 103 бригаду менее недели назад, а до того он якобы проходил военную подготовку в лагере "Гайдамацкая Сечь". Но и это неправда. В Украине есть только учебно-воспитательный центр с таким названием и там не готовят будущих военных.

Фейк, запущенный росспропагандой

На самом деле погибший Владимир Сачала родился 13 августа 1997 года в Яворовском районе. Там он получил базовое среднее образование, а после этого поступил в Художественное училища им. Й.Станька, которое находится в поселке Ивано-Франковское.

Владимир учился на столяра-станочника деревообрабатывающих станков. В училище о нем очень хорошо отзываются. Говорят, что он был спокойным и старательным. В 2017 году Сачала отслужил в армии, а потом вернулся к гражданской жизни, о чем сообщили в Яворовской городской раде. Вновь одеть пиксель он решил лишь в январе 2023 года. Он стал в ряды 24 бригады.

"Несмотря на молодой возраст, парень был отважен и готов давать отпор врагу. Служил в составе легендарной 24 бригады. Во время службы встретил свою будущую жену и создал с ней семью", ― говорится в сообщении местной рады.

Смертельные ранения Владимир Сачала получил 28 ноября, во время миноментного обстрела Дружба. Его похоронили на малой Родине 4 декабря.

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