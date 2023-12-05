Цифра впечатляет: в ВСУ сообщили, сколько украинцы задонатили с начала широкомасштабного вторжения

Деньги жертвуют как граждане, так и компании

Во вторник, 5 декабря, отмечается международный День волонтера. Для Украины этот праздник как никогда актуален.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с начала широкомасштабного вторжения украинцы задонатили более 100 миллиардов гривен. Отмечается, что с февраля 2022 года по май 2023 года граждане, частные компании и банки перевели на гуманитарную помощь и оборону Украины 98,9 млрд гривен.

Кроме того, по данным "Опендатабота", за первые три квартала 2023 года крупнейшие украинские благотворительные фонды собрали 12,5 млрд гривен. Больше всего донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд "Вернись живым", еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Также сообщается, что с начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема). В мае 2023 года платформа United 24 начала сборы по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн гривен и 76 млн гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как мировые знаменитости собирают миллионы долларов для помощи украинцам. Многие из них сейчас считаются украинскими послами, которые поддерживают связь с украинской глобальной инициативой United24.