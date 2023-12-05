Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча

Компания Favbet будет принимать участие в обеспечении подразделения "Фаворит" на постоянной основе

Рота ударных БпЛА "Фаворит" получила 14 млн грн материально-технической помощи при поддержке компании Favbet. Украинская компания будет принимать участие в обеспечении подразделения на постоянной основе, сообщили в Favbet.

В первый пакет помощи при содействии Favbet вошли более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе семь автомобилей, среди них шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volkswagen T5.

Также в пакете – более 100 дронов различного назначения, сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D-очки для FPV-дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, полетные стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры.

Кроме того, рота получила комплект амуниции и оборудования для ежедневной деятельности: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т. д.

"Сегодня это один из самых важных проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель – обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это длительное обязательство, и готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как того будет требовать ситуация на фронте", – комментирует президент благотворительного фонда Favbet Foundation и основатель компании Favbet Андрей Матюха.

"Фаворит" – обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации MМA (UFMМA) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса относится к числу так называемых РУБАК, рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые при помощи дронов осуществляют разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "Фаворита" – представители единоборств и других видов спорта, многие из них были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их прежде всего не спорт, а знание военного дела, которое они получили в ходе регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того, как возглавить "Фаворит", Денис Перч прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он принимал участие в контрнаступлении в Харьковской области, после выполнял боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Денис – боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очисткой страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием", – рассказывают в Favbet.

Поддержка роты "Фаворит" – часть системных усилий Favbet по поддержке ВСУ и других Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила 250 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek для ударных рот "Армии дронов", а также более 130 дронов различных модификаций. Общая сумма помощи на сегодняшний день составляет более 190 млн грн.