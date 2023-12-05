Укр

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рота ударных БпЛА "Фаворит" Новость обновлена 05 декабря 2023, 16:13
Рота ударных БпЛА "Фаворит"

Компания Favbet будет принимать участие в обеспечении подразделения "Фаворит" на постоянной основе

Рота ударных БпЛА "Фаворит" получила 14 млн грн материально-технической помощи при поддержке компании Favbet. Украинская компания будет принимать участие в обеспечении подразделения на постоянной основе, сообщили в Favbet.

В первый пакет помощи при содействии Favbet вошли более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе семь автомобилей, среди них шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volkswagen T5.

Также в пакете – более 100 дронов различного назначения, сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D-очки для FPV-дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, полетные стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры.

Кроме того, рота получила комплект амуниции и оборудования для ежедневной деятельности: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т. д.

"Сегодня это один из самых важных проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель – обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это длительное обязательство, и готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как того будет требовать ситуация на фронте", – комментирует президент благотворительного фонда Favbet Foundation и основатель компании Favbet Андрей Матюха.

"Фаворит" – обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации MМA (UFMМA) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса относится к числу так называемых РУБАК, рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые при помощи дронов осуществляют разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "Фаворита" – представители единоборств и других видов спорта, многие из них были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их прежде всего не спорт, а знание военного дела, которое они получили в ходе регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того, как возглавить "Фаворит", Денис Перч прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он принимал участие в контрнаступлении в Харьковской области, после выполнял боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Денис – боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очисткой страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием", – рассказывают в Favbet.

Поддержка роты "Фаворит" – часть системных усилий Favbet по поддержке ВСУ и других Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила 250 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek для ударных рот "Армии дронов", а также более 130 дронов различных модификаций. Общая сумма помощи на сегодняшний день составляет более 190 млн грн.

Теги:
#Поддержка #БПЛА #ВСУ #FavBet