Они на грани исчезновения: оккупанты вывезли в РФ краснокнижных животных из Аскании-Новы

В очередной раз захватчики дерзко нарушили нормы международных природоохранных конвенций

Российские оккупанты вывезли из заповедника Аскания-Нова по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида. Тем самым захватчики нарушили нормы международных природоохранных конвенций.

Об этом во вторник, 5 декабря, на своей странице в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. По его словам, оккупационная администрация парка совершила незаконный обмен животных.

"Оккупанты в очередной раз дерзко нарушили нормы международных природоохранных конвенций. Вражеские паблики распространяют информацию, что оккупационная администрация парка совершила незаконный обмен животных между Биосферным заповедником "Аскания-Нова", природным биосферным заповедником "Ростовский" и ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи", — говорится в сообщении.

Руслан Стрелец подчеркнул, что все виды этих краснокнижных животных занесены в Красный список МСОП (Международный союз охраны природы) со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения". В то же время на территорию зоопарка были завезены антилопы канна, домашние, верблюды двугорбы и один гуанако.

"Украина – первая страна в мире, которая собирает доказательства за экологические преступления. Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" — это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем", — написал Стрелец.

Отмечается, что соответствующие ведомства уже были проинформированы об этой ситуации. Минокружение готовит повторные ноты к секретариатам природоохранных конвенций: Бернской, Рамсарской, ЮНЕСКО, Бонской Конвенции, Международному союзу охраны природы и секретариату CITES.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Аскании-Нова более ста лет обитают более чем 1200 животных из пяти континентов. С начала полномасштабного вторжения волонтеры собирали средства на лекарства и корма для редких животных, которые без этого могли бы умереть от голода. Весной 2023 года российские оккупанты решили "взяться" за заповедник и тогда же стало известно, что они готовят похищение животных.