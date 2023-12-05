Рискованная "украинская забава": у Зеленского высказались о политических скандалах в стране

Политика в демократическом государстве, безусловно, полезна

В Офисе президента Украины прокомментировали грызню в обществе и военно-политических кругах, которая в последнее время заполонила собой инфополе. Там назвали эту "украинскую забаву" инфантильной и рискованной.

Такое мнение высказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что политика в демократическом государстве, безусловно, полезна, но важны место, время и тональность.

"Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне отвратительных задачи. Неосознанно, конечно", — считает он.

Первой "задачей" Подоляк назвал деморализацию внутреннего рынка и общества.

"А зачем думать о чем-нибудь, если все почти закончилось? Действительно, ведь россияне армадно вдирались к нам, добровольно умножали свою репутацию на ноль, разменивали свои сырьевые монополии в европейских странах всего лишь на захват… небольшую часть страны, которую яростно ненавидят. Поэтому дальше они не пойдут и, следовательно, можно… Можно что? Разорвать внутренние миры и без того истощенного украинского общества?", — сказал Подоляк.

Второе — истерика мобилизовала Россию, а точнее её "верхи", которые теперь считают, что "дожмут (Украину — Ред.)".

Третье — загнать партнеров в реальный шок, которые теперь могут подумать, а зачем помогать Украине, если её жители начинают "покусывать" друг-друга.

"Стоп. А разве нельзя обсуждать накопившиеся проблемы? Разве опять "не ко времени"? Всегда ко времени. Только с одной оговоркой. Если саморазрушиться, до смерти разругаться внутри, то какой результат в итоге нужно получить? Круче воевать? Иметь резкий рост желания партнеров помочь нам? Пойти на договоренности с Россией? Да. Им нужна только капитуляция…

Вывод. Нет. Но кто хочет, может просто продолжить работу. Как вчера, как позавчера, как все эти чертовы 650 военных дней. Потому что Россия продолжит убивать. И больше всего ей нравится вонзать свой ржавый "русскомирский" нож в спину/горло тем, кто слаб и готов встать на колени", — резюмировал Подоляк.

Напомним, как ранее мы писали, в последнее время Украину заполонили конфликты. Например, недавно Порошенко не выпустили за границу из-за "секретного письма" из Рады, которое потом оказалось инициативой СБУ. А его сопартийцы после этого стали заявлять о якобы притеснениях. Спикер Рады на это отреагировал резко и с помощью резонансных цифер. А уже на цифры Стефанчука отреагировал Железняк, который раскрыл еще больше деталей о депутатах. До этого по сети ходили слухи о якобы конфликте Зеленского и Залужного. А еще до этого нардепка Безуглая наехала на главкома.