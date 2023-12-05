Украинцев хотят обязать носить с собой военный билет: в Раде раскрыли подробности

В Раде готовят ряд законопроектов, связанных с мобилизацией

Украине продолжается действие всеобщей мобилизации из-за чего военнообязанные граждане продолжат получать повестки от военкоматов. В то же время в Верховной Раде хотят на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет.

Об этом на брифинге заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он подчеркнул, что парламент планирует усовершенствовать вопрос вручения повесток военнообязанным.

"Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли тот или иной гражданин Украины военнообязанным, или не военнообязанным, может ли он получить повестку, или не может. Мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", — заявил парламентарий.

Вениславский также отметил, что это поможет избежать конфликтных ситуаций между гражданами и представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также, по словам нардепа, такое нововведение лишит военнообязанных возможности каким-то образом не выполнять законные требования представителей ТЦК.

Стоит отметить, что ранее в территориальных центрах комплектования советовали украинцам носить с собой военный билет. Руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко уточнил, что во время действия военного положения все украинцы, независимо от возраста и пола, должны носить с собой идентифицирующие личность документы.

При этом, по его словам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ. Согласно украинскому законодательству, военно-учетные документы это:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

В свою очередь адвокат Роман Симутин подчеркнул, что к документам, удостоверяющим личность и гражданство, относится паспорт, в том счете заграничный. А документы, удостоверяющие личность и ее специальный статус – это удостоверение водителя и удостоверение мигранта. При этом он подчеркнул, что военный билет в этом перечне отсутствует.

Поэтому, по его словам, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются представители ТЦК, требуя предъявить военный билет, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. А значит, угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержания можно рассматривать в судебном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Андрей Межирицкий объяснил, законна ли повестка, которую бросили в почтовый ящик.