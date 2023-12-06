У ВСУ есть успехи под Авдеевкой: в Генштабе сообщили детали (карта)
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За сутки бойцы ВСУ отбили минимум 23 российские атаки только на одном из направлений
Украинские защитники контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода. Российские оккупанты были вынуждены отступить с двух передовых позиций.
За последние сутки в районе Авдеевки бойцы ВСУ отбили минимум 23 российские атаки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики института отметили, что 5 декабря российские захватчики смогли продвинуться вдоль железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода. Он расположен на северо-западе Авдеевки.
Но силы обороны контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с двух передовых позиций.
По данным Генерального штаба, украинские силы за последние сутки отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (4 км к северу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северского (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
Накануне зенитчики Воздушных сил в районе острова Змеиный уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести удар по югу Одесской области.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 335110 (+1270) чел,
- танков – 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,
- РСЗО – 919 (+6) ед,
- средств ПВО – 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+1) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
- крылатых ракет – 1570 (+0),
- кораблей/катеров – 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10532 (+49) ед,
- специальной техники – 1153 (+5)
Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские защитники показывают хорошие результаты на фронте, пройдя уже две линии обороны оккупантов. Уже сейчас военные находятся перед третьей линией.