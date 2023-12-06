У ВСУ есть успехи под Авдеевкой: в Генштабе сообщили детали (карта)

За сутки бойцы ВСУ отбили минимум 23 российские атаки только на одном из направлений

Украинские защитники контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода. Российские оккупанты были вынуждены отступить с двух передовых позиций.

За последние сутки в районе Авдеевки бойцы ВСУ отбили минимум 23 российские атаки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института отметили, что 5 декабря российские захватчики смогли продвинуться вдоль железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода. Он расположен на северо-западе Авдеевки.

Но силы обороны контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с двух передовых позиций.

По данным Генерального штаба, украинские силы за последние сутки отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (4 км к северу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северского (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Накануне зенитчики Воздушных сил в районе острова Змеиный уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести удар по югу Одесской области.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 335110 (+1270) чел,

танков – 5600 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 10456 (+40) ед,

артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,

РСЗО – 919 (+6) ед,

средств ПВО – 605 (+0) ед,

самолетов – 324 (+1) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),

крылатых ракет – 1570 (+0),

кораблей/катеров – 22 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 10532 (+49) ед,

специальной техники – 1153 (+5)

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские защитники показывают хорошие результаты на фронте, пройдя уже две линии обороны оккупантов. Уже сейчас военные находятся перед третьей линией.