Чтобы не вредили сами себе: в Раде готовят новый запрет для военных

Инициаторами законопроекта стали 26 нардепов

В Украине хотят новый запрет для военных. Он будет касаться использования фото и видеокамер на фронте.

Об этом говорится в законопроекте №10313. Его инициаторами стали 26 нардепов.

Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части. Их хотят запретить военным публиковать в соцсетях и масмедиа, чтобы не навредить им самим или их побратимам.

Инициатором законопроекта является глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Среди известных подписантов, в частности, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, вопросы и разведки Александр Завитневич, а также глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко и нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине заблокировали популярные медиасервисы: среди них HDrezka, Баскино и не только. На запрет бурно отреагировали в сети. "Телеграф" собрал мнения украинцев по этому поводу. Они традиционно разделились. Главный аргумент противников — в Украине нет равноценной альтернативы.