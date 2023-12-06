В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: все подробности

Такие тревоги могут длится по несколько часов

Днем 6 декабря во всех регионах Украины раздалась воздушная тревога. В ВСУ предупредили об опасности.

По данным пресс-службы Воздушных Сил ВСУ, в Украине наблюдается ракетная опасность из-за взлета российского МиГ-31К. Его движение было зафиксировано у аэродрома Саваслейка.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный летательный аппарат является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, что социологи узнавали у украинцев о том, что они думают по поводу необходимости длительных воздушных тревог в связи со взлетом МиГов. Мнения разделились.

Ранее мы писали о том, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.