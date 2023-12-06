Как живой: в Киеве торжественно открыли памятник легендарному герою Украины (фото)

Скульптура является почти точной копией воина

В столице Украины установили памятник украинскому военному Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине". Это уже второй мемориал герою.

Об этом сообщает "Укринформ". Памятник установили на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

На торжественном открытии присутствовали родственники погибшего героя: мать Параска Мациевская-Демчук и жена Юлия Мациевская. По словам авторов проекта, они очень спешили, чтобы это произошло именно 6 декабря — в День ВСУ.

Также авторы памятника рассказали, что работали над проектом более двух месяцев. Чтобы создать достоверную скульптуру, они использовали пластилин, глину, силикон и компьютерные технологии. Художник-скульптор Цось отметил, что им важно было передать взгляд погибшего героя.

Напомним, в марте 2023 года в сети появилось видео, на котором российские захватчики совершают очередное военное преступление. Они расстреляли украинского военного, попавшего к ним в плен, после того как тот сказал "Слава Украине". Убийство воина было снято оккупантами на видео. Позже было установлено, что жертвой россиян стал Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. С 2008 года Александр с женой и сыном проживал в городе Нежин.

Ранее мы сообщили, что легендарному воину Александру Мациевскому открыли памятник в Нежине.