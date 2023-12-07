ISW: ВСУ удерживают Степовое, россияне убиваются об Марьинку (карта)

Террористы не могут взять село Степовое несмотря на непрерывные попытки штурмов

Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать российских террористов на Авдеевском направлении и преуспевают – удалось отбить некоторые позиции. Российские террористы продолжают пытаться захватить остатки Марьинки, но это им не удается.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 декабря. По данным аналитиков, 5 декабря появились геолоцированные кадры, где украинские военные продвигаются у Степового.

Также российские пропагандисты вынужденно подтверждают, что ВСУ удерживают позиции в Степовом, несмотря на все попытки террористов выбить их оттуда. Попытки штурма населенного пункта приводят только к росту списка потерь российских войск.

Российские террористы в это время сумели немного продвинуться в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки – это подтверждают геолоцированные кадры, опубликованные 6 декабря. Пропагандисты и "военкоры" традиционно врут, что российские войска якобы также имеют успехи у Авдеевской свалки, в районе Авдеевского коксохимического завода и возле Первомайского – но никаких подтверждений этой информации нет.

На геолоцированных кадрах в промзоне отмечено присутствие террористов из 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус ДНР), 10-го танкового полка "Кузьма Минин". Также там нашли наемников из бригады "Ветераны", принадлежащей к ЧВК "Редут", аналогу "Вагнера", который подчинен минобороны россии.

Ситуация на Авдеевском направлении

"В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили не менее 25 атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки), а также в районе Авдеевки, Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненькое (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки)", – сказано в сообщении.

Также россияне активно пытаются взять часть Марьинки, которую они не контролируют, но успехов нет. Генштаб ВСУ сообщил об отражении ряда российских атак. А подполковник Ярослав Черепурный, представитель действующей на Марьинском направлении украинской бригады заявил, что ВСУ все еще контролируют часть населенного пункта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября российские оккупанты начали еще одну волну штурмов на Авдеевском направлении. Однако, по мнению ISW, атаки врага не приведут к быстрому продвижению.