"Переходим в новый этап": Маляр дала неутешительный прогноз по войне в Украине

Современные войны заканчиваются технологичными прорывами

Бывшая заместитель министра обороны Украина Анна Маляр озвучила свой прогноз по поводу войны в Украине. Она отметила, что существуют некоторые тенденции, по которым можно сделать предположение о длительности противостояния с РФ.

Об этом она рассказала во время интервью украинской журналистке Анне Бацман. По её словам, современные войны заканчиваются технологичными прорывами и наша война уже продолжается столько времени, что к этому все уже идет.

"Обе стороны должны менять тактику. Должны пересматривать свои стратегии и цели, в том числе, если про врага говорить. Настало время этого технологичного прорыва. Все, с чем мы начинали войну — этого уже нет (имеется ввиду советское наследие — Ред.). Резервы все истощены. Соответственно, каждая страна уже работает над тем, чтобы усилить свое внутреннее производство. Это будет конкуренция и это будет новый этап войны. По мнению специалистов, вероятно, с 2024 мы зайдем в этот этап. Второй момент — это когда закончится война. Должны произойти глобальные изменения. В первую очередь в России. Война не закончится с того, с чего начиналась. Это не та война. Это война цивилизаций. Поэтому, чем быстрее там начнутся внутренние изменения, тем быстрее можно будет говорить о завершении войны", — сказала она и резюмировала "Воевать нам еще и воевать, но мы победим".

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети припомнили один из важнейших прогнозов главы ГУР.