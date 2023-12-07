"Сибирский батальон" россиян в рядах ВСУ успешно прошел боевое крещение на Донбассе (фото и видео)

Повстанцы против режима Путина выполнили боевые задачи на одном из опаснейших участков фронта

Совсем не так давно стало известно про формирование в рядах Вооруженных сил Украины нового батальона под названием "Сибирь", в ряды которого вошли россияне, которые выступили против режима президента России Владимира Путина. И вот уже на День ВСУ, 6 декабря, первое подразделение Сибирского батальона уже прошло боевое крещение.

Бойцы "Сибири" выполняли боевые задачи совместно с другими подразделениями ВСУ, при этом не где-нибудь в тылу, а на одном из самых горячих направлений фронта, — Авдеевском.

"Командование Интернационального легиона отметило вклад Сибирского батальона вынесением благодарностей. В данный момент бойцы делятся опытом с новобранцами батальона на учениях", — говорится в сообщении.

В ходе боевого крещения некоторые бойцы Сибирского батальона получили ранения, часть из них уже вернулись к выполнению службы, в то время как некоторые другие продолжают лечение и полностью восстановятся через несколько месяцев.

В батальоне показали фото и видео с россиянами, которые непосредственно принимали участие в боях:

Сибирский батальон на Авдеевском направлении

Как известно, данные о создании батальона "Сибирь" первым опубликовало авторитетное агентство Bloomberg в октябре. Тогда стало известно, что в него войдут граждане России и представители национальных меньшинств, которые хотят независимости от РФ и рассматривают победу Украины в войне как шаг к достижению этой цели. Среди прочего, батальон объединил якутов и бурят из крупного российского региона Восточной Сибири.