"Мы будем вынуждены отступать": известная волонтерка назвала новую угрозу от дронов РФ

Изменить баланс сил можно

На поле бои в войне, которую Россия начала против Украины, немаловажное значение пока имеют дроны, которых у противника гораздо больше. Настроенное производство у россиян делает ставку на автоматическую оптическую навигацию дронов, а у нас системного противодействия этому сейчас нет.

И если недавно у Украины паритет на поле боя, то сейчас его заменили огромные риски. Об этом сказала ветеранка российско-украинской войны, руководительница волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью "Украинской правде"

"Мы настолько бездарно потеряли столько времени, что сейчас россияне обогнали нас в разы. Чем больше они будут автоматизировать свои системы, двигаться в сторону "роев дронов" и автоматической оптической навигации (когда дрон фактически сам распознает цель и принимает решение по впечатлению), когда таких дронов будет лететь тысячи, мы вынуждены будем отступать на десятки километров в считанные недели", — отметила Берлинская.

По ее словам, чтобы сохранить паритет Украины на поле боя, нужно как можно скорее создать инженерную Ставку верховного главнокомандующего и привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов. Она отмечает, что к производству БПЛА следует привлечь лучших инженеров страны, которые 24/7 будут работать над тем, чтобы наша армия имела преимущество.

Ранее "Телеграф" писал, что российский террористический режим, несмотря на массу проблем с вооружением, еще имеет большие запасы оружия и, что самое главное, имеет возможность производить вооружение в количествах, достаточных для продолжения войны. В частности, речь идет о ракетах, беспилотниках и бронетехнике.