Не укладывается в голове: Лубинец назвал рекордный вес, который украинец терял в плену РФ

Россияне даже запрещают людям писать письма

Украинские граждане, находясь в плену у россиян, проходят невообразимые издевательства. Их состояние по возвращению домой шокирует.

Так, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, которые он озвучил, выступая на международной конференции по правам человека "Свобода или страх", состояние украинцев, возвращенных из плена — тяжелое. Например, наибольшая официально зафиксированная потеря веса человека за 5 месяцев российского плена — 77 килограммов.

Для справки: по состоянию на 2020 год средний вес украинского мужчины составлял 80 килограммов.

Пересказывая историю бывшего заключенного, он рассказал, что в плену наших граждан кормят "чем-то похожим на закрашенную воду".

По его словам, кроме военнопленных, в российском плену находится около 28 тысяч гражданских украинцев. При этом Украина не имеет возможности выяснить точные местонахождение и количество своих граждан, которых РФ держит в плену.

Лубинец добавил, что россияне даже запрещают людям писать письма.

Напомним, "Телеграф" ранее пообщался с несколькими мужчинами, которых мучили россияне в херсонских изоляторах, а на самом деле застенках. Они рассказали, как и за что их пленили, и что к ним применяли.