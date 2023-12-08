Война — день 653: ВСУ бьет российских террористов, Авдеевка героически держится

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Героические защитники Украины продолжают противостоять российским оккупантам. Ежесуточно противник совершает десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также атакует мирные города беспилотниками и ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Харьковской области дали отбой воздушной тревоги. В целом, сейчас все спокойно.

00:00 Пока в небе над Украиной все спокойно. Вражеских БПЛА нет, стратегическая и тактическая авиация неактивна, ракетных пусков не фиксировалось.

Информацию за 5 декабря смотрите по ссылке: Война — день 650: кафиры терпят тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке

Данные за 6 декабря – можно увидеть по ссылке: Война — день 651: ВСУ успешно контратаковали на двух направлениях, враг продолжает наносить удары по Украине

Что было в Украине 7 декабря – читайте по ссылке: Война — день 652: ВСУ продолжают обороняться на ряде направлений, россияне несут потери