Россияне ночью били по Харькову, утром – по Павлограду: есть пострадавшие и разрушения

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры

Российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову ночью, 8 декабря. В результате обстрела ранены и зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Информацию он опубликовал на своем Telegram -канале.

По его словам, враг в общей сложности нанес шесть ударов по Харькову. Есть попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно российские войска избивали ракетами С-300.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

В Полиции Харьковской области сообщили, что по предварительным данным, в результате обстрела города россиянами ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Кроме того, ранен 25-летний мужчина. У него диагностированы взрывные травмы. Его госпитализировали в больницу, состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, враг атаковал Павлоград на Днепропетровщине. Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг целил по городу начиная с вечера четверга, 7 декабря. Произошли несколько пожаров, которые спасатели потушили.

По данным чиновника, защитники неба сбили 5 беспилотников в Павлоградском и Синельниковском районах. Также Сергей Лысак написал, что россияне били из тяжелой артиллерии по Красногригоревской общине Никопольщины.

Позже глава Днепропетровской ОВА сообщил об одном погибшем. Он добавил, что предварительно есть четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 8 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск — РФ и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской народной республики.

Всего были зафиксированы пуски семи ударных БпЛА "Shahed-136/131" и шести управляемых зенитных ракет С-300. "Шахеды" враг направил на Днепропетровщину, а зенитные управляемые ракеты на Харьковщину.

В общей сложности украинские защитники неба уничтожили 5 ударных БпЛА противника.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на днях спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил мнение, что российские оккупанты этой зимой продолжат атаковать энергосистему Украины. Однако у них нет такого количества средств, как в прошлом году.