Срок до конца года: генерал назвал главную цель Путина в Украине на ближайшее время

Подход украинского военного руководства заключается в том, что противодействовать надо круглый год и круглосуточно

Российские оккупанты, не смотря на сложные погодные условия, до конца года намерены захватить Луганскую и Донецкую области Украины в административных границах. Такое условие поставил им диктатор Владимир Путин.

Об этом рассказал начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA

По словам генерал-лейтенанта, в Кремле ожидали, что территории двух областей удастся оккупировать до 4 ноября. Но, украинские защитники сорвали все планы Москвы. Поэтому сроки по захвату территорий в РФ перенесли до конца года.

"Если у противника есть силы и средства – а он их сосредотачивает, – он может наступать. С конца января российская группировка на востоке, которую сформировали, более 120 тысяч, пополняется вооружением, техникой, личным составом со стороны противника, поэтому имеет потенциал для выполнения дальнейших задач, в том числе в зимний период. Поэтому привязка к сезонам не имеет большого", — пояснил Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант акцентировал на том, что подход украинского военного руководства заключается в том, что противодействовать надо круглый год и круглосуточно. "Вопрос только в том, чтобы нашим Силам обороны давали необходимые ресурсы для выполнения оборонительных задач и, при наличии возможностей, для нанесения противнику контрударов", — добавил он.

По словам военного, сейчас главное в обороне – построение инженерных сооружений, минирование на направлениях действий противника, в целом построение системы обороны на наиболее опасных участках.

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