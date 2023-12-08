FPV-дроны оккупантов не дают покоя ВСУ: как 50 долларов могут изменить ситуацию на передовой

Новые FPV-дроны оккунантов оснащены ночными камерами

Бойцы ВСУ с передовой сообщают, что в ноябре российские оккупанты стали активно использовать не просто одноразовые дроны с видом от первого лица (FPV), но радикально их улучшив. Впрочем, и тут они скорее использовали украинский опыт.

Цена вопроса от 50 до 400 долларов

Как сообщает украинский военный эксперт в сфере радиотехнологий и связи Сергей Флеш в своем Telegram-канале, примерно в середине ноября россияне резко нарастили использование FPV-дронов в ночное время. Тем самым оккупанты взяли на вооружение украинский опыт использования подобных беспилотников ночью.

"Их решение построено или на дешевой аналоговой ночной камере RunCam Night Eagle 3 ценой 50 долларов или на более дорогих ночных камерах ценой 250-400 долларов. Эти камеры цифровые, не аналоговые. Более дешевые камеры не работают в полной темноте, им нужны сумерки или яркая луна. Днем разведка, ночью атаки. Более дорогие работают в темноте, но расстояния визуального обзора хуже, чем в аналоговом ПНВ. Применяются по важным целям", — говорит о тактике применения "ночных" FPV-дронов Сергей Флеш.

Действительно, дешевая ночная камера для подобных дронов стоит от 50 долларов, а сам дрон ценой всего в несколько сотен долларов, может уничтожать технику, стоимость которой доходит до 135 млн долларов.

Отметим, что именно ВСУ еще в 2022 году первыми додумались разместив на недорогих FPV-дронах заряд взрывчатки, превратив их в мощное и недорогое средство поражения врага.

При этом, как пишет Сергей Флеш, реальностью становится система самонаведения FPV, что позволят полностью нейтрализовать РЭБ, точно поражать движущиеся цели, увеличить дальность полета дрона, а для 90% целей больше не нужен пилот-профессионал с долгой подготовкой.

При этом львиная доля FPV-дронов и ночной техники для их применения, как утверждает военный эксперт, поступает в РФ из Китая.

Это станет проблемой, говорят на фронте

Как пишет в соцсети X боец ВСУ Валерий Нев, под тем же Бахмутом атаки ночных FPV-дронов врага еще не стали массовыми, но уже привычными. Не всегда они точны, но это уже набат для генералов и руководителей ВПК.

"Со временем их количество увеличится и тогда вы устанете ходить на похороны. Это не только вопрос поражения нашей техники и наших солдат во время боя. Это еще вопрос безопасной эвакуации раненых, безопасной смены пехоты на позициях, логистики, подвоза БК, пищи. Это скоро станет большой проблемой и начать решать ее нужно было еще вчера", — утверждает военнослужащий.

Как подчеркнул боец, все на передке понимают риски и готовы к этому, но все же не хотели бы погибнуть во время занятия бытовыми вещами из-за тотального преимущества ночных FPV-дронов оккупантов, а лучше сделать это в бою с оружием в руках.

А словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина наращивает объемы производства дронов, в их числе как самые маленькие и дешевые FPV, которых нужно очень много, так и дальнобойные аналоги российских "шахедов".