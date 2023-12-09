У ВСУ возникла острая проблема из-за плохой погоды: что сейчас происходит на фронте (карты)

Враг активен практически по всему фронту

Идет 654-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и на левом берегу Херсонской области. Ухудшение погоды мешает использовать разведывательные дроны как россиянам, так и украинским силам.

Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничном районе Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области. Оккупанты добились подтвержденных успехов в районе Авдеевки и в западной части Донецкой области, пишет Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки россиян на Купянском направлении в районе Синьковки и Ивановки и на Лиманском направлении в районе Спорного и Тернов. Представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо сообщил, что враг атакует также возле Веселого (31 км к югу от Кременной). Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активизировали наступательные действия на Лиманском направлении.

Российские источники утверждали, что украинские силы наступали на линии Купянск-Сватово-Кременная 8 декабря. В частности, возле Синьковки, Ямполевки и озера Лиман.

Донецкая область

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные операции к югу от Бахмута. Министерство обороны России заявило, что украинские войска атаковали в районе Клещеевки.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не имели подтвержденных продвижений 8 декабря. По данным украинского Генштаба, российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Опубликованные геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря войска РФ якобы продвинулись в направлении Новокалинового, к окрестностям Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки; к югу от Тоненького; вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Украины Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тысяч российских войск. Оккупанты передислоцируют резервы подразделений "Шторм-Z" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия, чтобы восполнить потери.

Российские войска вели наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецк, но не продвинулись 8 декабря. Генштаб Украины сообщил, что враг безуспешно атаковал вблизи Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что россияне не производили наземных ударов в районе границы Донецкой и Запорожской областей. 8 декабря украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области. Плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам использовать большие разведывательные беспилотники и достигать значительного прогресса.

Генштаб ВСУ сообщил 8 декабря, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Работино и к западу от Вербового. Машовец заявил, что российские войска пользуются снижением темпов украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации сил и создания оперативных резервов. В то же время, по его словам, оккупанты не могут выделить значительные ресурсы на эти резервы.

8 декабря украинские войска продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские блогеры заявляли, что продолжаются бои в Крынках и что украинские войска увеличили темп боевых действий.

Как сообщал "Телеграф", координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал продолжить военную помощь США Украине. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин с самого начала рассчитывал, что Вашингтон прекратит поддержку Киева, это было бы для него большим подарком. Однако если такое случится, "придется платить кровью американцев".