Сидели в укрытии почти два года: 12 человек эвакуировали с Авдеевского "коксохима"

Люди не хотели покидать укрытие, в котором они находились с начала большой войны

Удалось эвакуировать всех людей, которые скрывались в укрытии Авдеевского коксохимического завода. До последнего там оставалось 12 человек, и теперь их перевезли в более безопасный регион.

Об этом начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал "Суспільне Донбас". Он отметил, что эти люди работали в подрядных организациях и когда началось вторжение России решили остаться в укрытиях завода.

Люди до последнего не хотели покидать укрытия завода

"После вывода, уже месяц, наверное, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двоих. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех увезли", ― сказал Барабаш.

Людей из укрытия перевезли в Покровск. С ними работают психологи. Они провели на территории завода почти два года, поэтому нуждаются в помощи. Известно, что среди эвакуированных 9 мужчин и 3 женщины.

Ранее в Авдеевской городской военной администрации искали семью с мальчиком 12 лет. Родители 4 месяца прятали ребенка, чтобы его не эвакуировали. Все это время они даже не получали гуманитарную помощь. Но все таки удалось уговорить семью покинуть опасный город. По заявлениям Барабаша, в Авдеевке больше нет ни одного ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, к какой дате россияне планируют захватить Авдеевку и к какому событию приурочен дедлайн.