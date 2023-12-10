Война — день 655: украинская армия держит фронт, враг рвется к Авдеевке
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Рассказываем оперативно о главном в сутки
На календаре воскресенье, 10 декабря 2023 года.
В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 Последний беспилотник уничтожен в небе над Хмельниччиной.
Сейчас воздушных тревог нет, все спокойно.
00:00 В украинском небе только один российский ударный БПЛА – в районе Городка Хмельницкой области.
Стратегическая авиация россиян неактивна.
Что было в Украине 7 декабря – читайте по ссылке: Война — день 652: ВСУ продолжают обороняться на ряде направлений, россияне несут потери
Информацию за 8 декабря смотрите по ссылке: Война — день 653: ВСУ бьют российских террористов, Авдеевка героически держится
Все, что происходило 9 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 654: Украина усиливает мобилизацию и готовится к отключениям света