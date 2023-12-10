Почти 4 млн гривен: в ГПСУ рассказали о попытках подкупить пограничников

24 сотрудника ГПСУ, среди которых пять офицеров, 19 сержантов и солдат, взятками не пренебрегли

За весь 2023 год на границе было совершено 438 попыток подкупить сотрудников Государственной пограничной службы Украины – преимущественно это были уклоняющиеся от мобилизации. Общая сумма предлагаемых пограничникам взяток составила более 3,87 млн грн, 15 сотрудников ГПСУ признаны виновными в совершении коррупционных правонарушений и привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Одним из показателей эффективности реализации антикоррупционных мер является предотвращение в течение текущего года 438 попыток предоставления пограничникам неправомерной выгоды на сумму 3 877 204 грн. Всего с начала действия правового режима военного положения зафиксировано 858 таких попыток на сумму более 8 млн 800 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Подавляющее большинство случаев подкупить пограничников – это попытки мужчин призывного возраста пересечь границу. 24 сотрудника ГПСУ (пять офицеров, 19 сержантов и солдат) взятками не пренебрегли, но были разоблачены.

Суд вынес по делам 15 из них разные наказания – штрафы на сумму 1,2 млн грн, а также служебное ограничение, содержание в дисциплинарном батальоне, конфискация имущества, лишение военного звания. В то же время 166 пограничников за хорошую службу получили награды и денежные премии на сумму 374,7 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Украины и Румынии пограничники задержали двух мужчин, которые планировали скрыться от мобилизации. Для этого они в обход пограничных пропускных пунктов приняли решение переплыть Тису – причем решили сделать это с помощью детского снаряжения для плавания.