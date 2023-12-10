Новая угроза Украине? В россии раскукарекались о "модернизированных шахедах"

Не исключается, что россияне, как всегда, врут – просто они получили от Ирана Shahed-238

Российские террористы заявили о новой модернизации иранских БПЛА Shahed-136, которые они прикрывают наименованием Герань. Россияне заявили, что на БПЛА якобы установили реактивные двигатели, что позволило увеличить их скорость.

Об этом заявил российский террорист, генерал-майор Владимир Попов, выступая на пропагандистском телеканале РФ. Он заявил, что теперь БПЛА смогут разгоняться до 450-600 км/ч против старых 180-200 км/ч.

Террорист заявил, что такая модернизация якобы позволит снизить противодействие беспилотникам со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, Попов сказал, что у нового БПЛА новая система навигации, якобы основанная на российской ГЛОНАСС.

Новый дрон может нести 7-8 килограммов взрывчатки и уничтожать движущиеся объекты. Террорист утверждает, что после попадания нового БПЛА в танк, БМП или САУ от бронированной машины ничего не останется.

Отметим, что россияне врут, но разве что в той части, где заявляют, что они смогли модернизировать беспилотник. Никакими указанными Поповыми модернизациями невозможно усилить боевую ценность Shahed-136 – однако почти такие же характеристики имеет недавно представленный иранским режимом беспилотник Shahed-238. То есть, скорее всего, российские террористы получили Shahed-238 от своих иранских приспешников.

Ранее "Телеграф" писал, что иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company работает в интересах российского террористического режима, выпуская беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Об этом стало известно благодаря ряду экспертных исследований, проведенных Украиной.