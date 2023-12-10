ISW: Украинские военные продвигаются возле Работино, россияне несут потери

Российские террористы пытаются оправдывать неудачи плохой погодой

Украинские войска удачно контратаковали российских террористов на западе Запорожской области и продвинулись вперед, на ряде позиций выбив российские подразделения. Речь идет об участке фронта западнее Работино.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 декабря. Российские террористы пытаются уверять, что атаки Вооруженных сил якобы не преуспели, однако это ложь.

Традиционно террористы пытаются также утверждать про свои успехи. Российские пропагандисты заявляют, что части 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) продвинулись севернее Вербового. Никаких доказательств данной информации нет.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что были отбиты атаки российских террористов к западу от Работино и Вербового и в районе Новопокровки (16 км к северо-востоку от Работино). Российские "военкоры" в попытках оправдать неудачи россиян на этом направлении обвиняют плохие погодные условия – якобы они мешают российским войскам штурмовать и вести артиллерийский огонь.

Ситуация вокруг Работино

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью популярному информагентству Associated Press, в котором, в частности, прокомментировал контрнаступление ВСУ, помощь союзников и ситуацию на фронте.