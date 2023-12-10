По всей Украине объявили воздушную тревогу: что стало причиной

Существует угроза применения ракет врагом

Утром 10 декабря во всех регионах Украины снова раздаются сигналы воздушной тревоги. В ВСУ предупреждают об опасности.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, тревога была связана из-за ракетной опасности. Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, что социологи узнавали у украинцев о том, что они думают по поводу необходимости длительных воздушных тревог в связи со взлетом МиГов. Мнения разделились.

Ранее мы писали о том, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.