Только в сентябре вступил в ВСУ: на фронте погиб молодой боец

Только недавно парень отметил свое 21-летие

В тяжелых боях вблизи населенного пункта Клещеевка, Бахмутского района, Донецкой области погиб Фарина Роман Сергеевич. Парню был всего 21 год.

Трагическое известие сообщили на странице Повчанской территориальной общины. Отмечается, что воин вступил в ряды ВСУ 26 сентября 2023, а 8 декабря его жизнь оборвалась во время битвы с российскими оккупантами на востоке страны.

"Его жизнь только начиналась. Ему было всего 21 год, он только что закончил учебу и мечтал о мирной жизни, о своей будущей семье и карьере. Но война изменила все его планы. Роман отправился на фронт, чтобы защитить свою страну и своих родных. Он был смелым и отважным воином, помогал своим побратимам", — говорится в сообщении.

Парень родился 25 ноября 2002 года в селе Игнатовка. Окончил Малосадовский лицей в 2018 году. Затем – Мирогощанский аграрный колледж. После того как отец ушел на фронт, Роман остался старшим в семье, взяв на себя всю мужскую работу. Вступив в ряды ВСУ в сентябре текущего года, воин получил военно-учетную специальность "стрелок-снайпер".

О времени и месте церемония прощания с погибшим воином в общине сообщают дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб Степан Лутчин. Его сын Владислав, вместе с которым они пошли воевать, попал в плен к оккупантам в 2023 году.