"Результат выборов в США не повлияет": в Германии обнадежили немалой помощью Украине на 2024 год

Производственные мощности позволяют

Германия планирует продолжать оказывать военную помощь Украине. В частности, в 2024 году наше государство должно получить около 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он также добавил, что на это никак не повлияет то, кто станет следующим президентом США.

"В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов, — сказал генерал. — Производство сейчас увеличивается".

Бройер не стал строить догадки о том, кто станет следующим президентом США. А лишь добавил: "Я по-прежнему вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был результат выборов в США", — отметил генеральный инспектор Бундесвера.

Статистика Министерства обороны Германии указывает на то, что за последние полтора года Берлин передал Украине более 250 тысяч снарядов калибра 115 мм. А вот общий объем помощи Украине – гуманитарной, финансовой и военной – превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на следующий год из-за фискальных проблем.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне того, что в США не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украины, в Германии сделали противоположное заявление. Канцлер Олаф Шольц заявил, что страна должна готовиться к еще большей поддержке Украины.