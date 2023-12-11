ISW: ВСУ имеют успехи на Авдеевском, Купянском и Херсонском направлениях (карта)

Российские террористы несут большие потери из-за тактики массированных пехотных атак на укрепленные позиции ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение 10 декабря имели успех на Купянском направлении, где удалось отбить у российских террористов ряд утраченных ранее позиций. Также ВСУ добились успехов на Херсонском направлении, которые вынуждены были подтвердить даже российские пропагандисты, и отбили у Авдеевки некоторые позиции.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 декабря. Отмечается, что россияне имели успехи у Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

По данным аналитиков, на Купянском направлении украинские войска имели успех в районе Серебрянского лесничества, за которое ведутся ожесточенные бои. В то же время все попытки россиян продвинуться на некоторых участках фронта возле Купянска потерпели неудачу, а ни одно заявление российских пропагандистов об успехах российских войск не было подтверждено.

Ситуация на Купянском направлении

Кроме того, в результате продолжения операций на левом берегу Херсонской области ВСУ также имели успех в районах Крынок. Российские пропагандисты вынуждены были признать, что ВСУ держат в этом районе высокий темп операций и признали продвижение украинцев у н/п Крынки. Также Россия наконец признала потерю позиций на острове Большой Потемкин юго-западнее Херсона – который украинцы, по данным аналитиков, контролируют уже довольно давно.

Ситуация на Херсонском направлении

Российские террористы добились успехов на западе и юге от Бахмута. В Сети появились геолоцированные кадры, подтверждающие продвижение террористов к северу от Хромового и к северу и юго-востоку от Богдановки.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска ввели в бой в направлении Часов Яр дополнительную живую силу, в том числе элементы 200-й мотострелковой бригады и неуказанные подразделения ВДВ", – говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

Кроме того, возле Авдеевки российские террористы добились подтвержденных успехов при попытках продвинуться вперед. Геолоцированные кадры подтверждают, что российские войска продвинулись к востоку от Степного. Заявления российских "военкоров" о якобы продвижении в районе севернее Авдеевского коксохимического завода и в промзоне Авдеевки не имели подтверждений.

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что артиллерия и авиация россиян активно стреляет по городу, несмотря на погодные условия. А неназванный российский пропагандист посетовал, что Авдеевское направление – это "облегченная версия Бахмутской мясорубки", поскольку командование рф применяет тактику массированных пехотных лобовых атак украинских укрепрайонов в Авдеевке. Другой российский пропагандист признал, что украинские войска имели успех у Степного.

"Связанный с Кремлем российский блоггер заявил, что украинские силы продвинулись в неуказанных лесных массивах у Степного", – говорится в сообщении.

Ситуация на Авдеевском направлении

Маринка, отмечают аналитики, фактически потеряна: геолоцированные кадры показывают группу российских террористов, устанавливающих флаг на юго-западной окраине Марьинки. Некоторые российские пропагандисты заявили, что украинские войска отошли от населенного пункта к западу. В то же время другие "военкоры" говорят, что ВСУ контролирует несколько зданий на западной окраине города.

Украинский Генеральный штаб не подтверждает эту информацию. В сводке ГШ ВСУ сказано, что за сутки в районе Марьинки и Победы было отбито 14 атак российских террористов.

Ситуация возле Марьинки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Институте изучения войны (ISW) дали ответ, почему российские оккупанты так активизировались на фронте в последнее время и какой "подарок для путина" они должны сделать.

Российские террористы имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.

Маниакальное желание российских террористов любой ценой окружить Авдеевку – это следствие того, что они поставили себе цель. А хотят они захватить большое количество украинских военных и набрать в качестве трофеев западную технику.