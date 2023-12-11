"Путин не пойдет на мирные переговоры": Кучма сказал, на что нужно надеяться Украине

Нереалистично думать, что российский диктатор владимир путин будет согласен на мирные переговоры

Украине стоит надеяться на то, что президент США Джо Байден сможет провести закон о дальнейшем финансировании нашей страны. Если же Украина проиграет, Штаты потеряют лицо перед всем миром.

Администрация Байдена предупредила, что без дальнейшей военной помощи США Путин "одержит победу" на поле боя. Об этом бывший президент Украины Леонид Кучма сказал в интервью The Guardian.

"Мы должны надеяться, что Байден сможет провести закон. США потеряли Афганистан. Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром", — сказал Кучма.

На вопрос о том, сможет ли Украина одержать победу в войне, когда международная солидарность, похоже, ослабевает, бывший президент ответил следующее: "Я верю в победу. Я не могу существовать по-другому".

Леонид Кучма отметил, что нереалистично думать, что российский диктатор Владимир Путин будет согласен на мирные переговоры. Он уже заявил о том, что четыре украинских области якобы стали частью России. Хотя в настоящий момент они только частично находятся под оккупацией Москвы.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел [в Украине]. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России", — подытожил Кучма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа сказала, на какой шаг пойдет Украина в случае, если Штаты не выделят финансовую помощь.