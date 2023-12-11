Цитируют российскую методичку? В Иране сделали заявление об "украинском" оружии у ХАМАС

Ранее Россия распространяла фейки, что Украина якобы продает оружие террористам

Ливанская боевая группировка "Хезболла" и палестинская террористическая организация ХАМАС могут нелегально покупать оружие по всему миру. В том числе террористы могут приобрести необходимое вооружение и в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, пишут российские СМИ. Он признал, что Тегеран оказывал поддержку этим организациям.

"Видите ли, в прошлом, я хотел бы быть с вами абсолютно откровенным, мы оказывали всевозможную поддержку "Хезболла", ХАМАС и "Исламскому джихаду" с учетом международного права и в условиях противостояния оккупанту (имеется в виду Израиль. – Ред.)", – отметил Абдоллахиян.

По его словам, сейчас "Хезболла" и ХАМАС могут самостоятельно произвести необходимое оружие. Также министр отметил, что террористы могут купить оружие на черном рынке.

"Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из черных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить в Украине что угодно", — заявил Абдоллахиян.

Напомним, ранее в Главном управления разведки Украины заявили, что спецслужбы России распространяют фейковые обвинения украинских военных якобы в том, что они регулярно продают террористам западное оружие.