Военный клинический госпиталь им. Н.М. Бурденко – главный и лучший в России – забит ранеными

Российские войска несут на фронте столь большие потери, что ранеными россиянами переполнены не только военные госпитали в городах, которые расположены не очень далеко от театра боевых действий, но и столичные. В частности, в Москве главный военный клинический госпиталь им. Н.М. Бурденко переполнен и отказывается принимать новых раненых.

Об этом сообщили партизаны крымского движения сопротивления "Атеш". По их данным, в госпитале пациентов уже размещают в коридорах, под палату переделали госпитальную столовую.

Также госпиталь категорически отказывается принимать новых раненых – для них просто нет места. Для россиян ситуация усугубляется тем, что военный клинический госпиталь им. Н.М. Бурденко – лучшее в россии военное медицинское учреждение; туда отправляют либо самые тяжелые случаи, либо важных персон из числа раненых.

"По последним данным, раненых продолжают доставлять в госпиталь поездами. Объем перевозок настолько велик, что при выгрузке носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая страшное зрелище", – добавили представители партизан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, почему россияне так активизировались на фронте.

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