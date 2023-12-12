Пентагон отправит в Киев своего генерала: для чего и в чем нюанс — NYT

Генерал будет работать напрямую с военным руководством страны

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину генерала Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии уже в начале 2024 года. Насчет ее содержания между Киевом и Вашингтоном пока согласия нет.

Американские и украинские военные офицеры говорят, что надеются разработать детали новой стратегии в январе во время серии военных учений, которые планируется провести в Висбадене, Германия. Об этом сообщает американская газета New York Times.

"Американцы настаивают на консервативной стратегии, которая сосредотачивается на содержании территории, которой владеет Украина, окапываясь и наращивая поставки и силы в течение года. Украинцы хотят идти в атаку либо с земли, либо с дальними ударами в надежде привлечь внимание мира", — говорится в материале.

Чиновники из Штатов считают, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Если у страны закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, то якобы путин одержит победу уже через несколько дней.

В армии США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на содержании имеющейся у нее территории, и развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это обеспечило бы Киеву возможность дать отпор любому новому российскому порыву. В то же время Киев рассматривает стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии.

Есть также некоторые признаки компромисса. В Штатах говорят, что они открыты для новых идей Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Штаты планируют помочь Украине создать мощную армию, которая в будущем сможет дать отпор России.