"Настолько все плохо?" В Раде предложили ежедневно молиться за победу ВСУ, украинцы ответили

Если законопроект примут, молиться за армию граждане будут ежедневно

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу инициировал законопроект об объявлении общенационального ежедневного времени молитвы за освобождение всей территории Украины от российской оккупации. Молиться он предлагает и за победу ВСУ.

Нардеп уже внес в Раду проект постановления по этому поводу. Карточка проекта уже опубликована на сайте парламента.

У себя в Facebook Мазурашу заявил, что такая молитва ранее "меняла ход истории" в других странах.

Он отметил, что в Британии Черчилль в мае 1940 года учредил день национальной молитвы. "После этого через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", — проводит параллели депутат.

Также Мазурашу говорит, что национальную молитву объявили в США накануне высадки союзников в Нормандии в 1944 году. При этом нардеп настаивает на том, что проводить всеобщую молитву следует не однократно, как в США и Британии, а каждый день.

Пользователи сети сразу бурно отреагировали на предложение нардепа: "У нас есть целая иерархия чертей, которые делают ужасные заявления, чтобы проверить реакцию общества: Вениславский, Мазурашу, Гетманцев, Шурма, Данилов, Подоляк, Жовква — и у каждого там своя роль", "А настолько всё плохо?", "Так это нам за то, что не молились?".

Следует отметить, что Георгий Мазурашу является автором ряда скандальных проектов. В частности, нардеп предлагал ввести уголовное наказание за распространение в соцсетях информации, которая "ведет к росту социального напряжения".

Кроме того, он был одним из ряда депутатов, кто блокирует запрет УПЦ МП в Украине.

Также Мазурашу был среди авторов законопроекта о том, что нужно запретить в Украине на законодательном уровне отправку неподготовленных граждан на фронт.

Кроме того, его имя значится среди нардепов, которые предложили изменить Гимн Украины. Эта идея вызвала шквал негодования и резкую реакцию президента Владимира Зеленского.

Справка

Родился Георгий Мазураш 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глубокского района Черновицкой области. Окончил Черновицкий механико-технологический техникум и Черновицкий национальный университет по специальности "Государственная служба". С 2014 по 2018 год был членом исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Директор Черновицкого облцентра физического здоровья населения "Спорт для всех".

В биографических данных нардепа отмечается, то он бывший правоохранитель, спортивный журналист и экс-начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Черновицкой ОГА. Также он указывал, что белее 10 лет является членом Союза журналистов Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нардеп Мазурашу попал в скандал вместе с одиозным Николаем Тищенко из-за дискуссии в соцсети по демократии в Украине.