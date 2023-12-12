Собирал на ВСУ: мошенник выдавал себя за известного военного

В Киберполиции и банке отказались наказывать злоумышленника

Пользователи X (Twitter) разоблачили в сети мошенника, который проводил денежный сбор и обещал передать средства ВСУ. Для убедительности он прикрылся именем известного военного.

Когда злоумышленнику высказали подозрения, он начал угрожать. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост пользователя Стаси в Х (Twitter).

Издание сообщило, что девушка в социальной сети нашла видео с авиацией и решила подписаться на автора. После этого он сразу написал с просьбой присоединиться к сбору на квадрокоптер. Общая сумма составила 43 000 гривен.

Девушка тактично отказала, объясняя это тем, что помогает ремонтировать автомобили и закупать оборудование.

При этом она не отписалась от военного. Он, в свою очередь, продолжил публиковать сборы, однако делал это в достаточно агрессивной форме.

"Ребят просто бросили насмерть никто за ними не приедет командование отказалось от них. У них вторую неделю отпуска. Подумайте и поставьте их на свое место, если вы работали на свой законный отдых, а они сидят в окопах, когда -7 на улице, а ночью еще больше. И за это им ни копейки не платят, еда заканчивается, все заканчивается", — писал мошенник.

На странице мошенника также был объявлен сбор на авто для Авдеевского направления. Позже выяснилось, что фотография этой машины на самом деле принадлежит сбору для 30 ОМБр еще с прошлого года.

Когда девушка написала об этом мошеннику, ей стали угрожать.

Следует отметить, что для главного фото профиля мошенник взял снимок военного Артема Беленкова.

Для того, чтобы наказать мошенника, собеседница издания обратилась в Киберполицию. Там ответили, что без ущерба дело вряд ли будут расследовать. "К сожалению, ваше обращение мало каких результатов даст. Так как упор идет на то, что вам (заявителю) не был причинен денежный ущерб. Если я правильно понимаю", — пояснил следователь, занимающийся этим делом.

Кроме того, во всех своих постах злоумышленник оставлял номер карты, которая зарегистрирована в банке "Восток". Девушка обратилась туда с фактом мошенничества и просьбой заблокировать эту карту. Но в службе поддержки ей отказали, отправив в правоохранительные органы. Аргументировали тем, что со стороны девушки перевода на эту карту не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине активизировались мошенники, что нужно знать, чтобы не попасть на крючок.